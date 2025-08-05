Смотреть онлайн Даниил Глинка - Раду Албот 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Grodzisk Mazowiecki: Даниил Глинка — Раду Албот, 1/16 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 12.