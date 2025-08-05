05.08.2025
Смотреть онлайн Даниил Глинка - Раду Албот 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Grodzisk Mazowiecki: Даниил Глинка — Раду Албот, 1/16 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 12.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 12
Challenger Grodzisk Mazowiecki
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Раду Албот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Даниил Глинка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Даниил Глинка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Раду Албот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Даниил Глинка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Раду Албот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Даниил Глинка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Даниил Глинка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Раду Албот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
63%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу