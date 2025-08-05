05.08.2025
Смотреть онлайн Джастин Энгель - Алехандро Моро Кавас 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Grodzisk Mazowiecki: Джастин Энгель — Алехандро Моро Кавас, 1/16 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 13.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 13
Challenger Grodzisk Mazowiecki
Завершен
(6:7, 6:4, 6:4)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джастин Энгель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джастин Энгель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джастин Энгель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Алехандро Моро Кавас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Алехандро Моро Кавас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Джастин Энгель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Джастин Энгель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Джастин Энгель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
10
6
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
66%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
