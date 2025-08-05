Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Джастин Энгель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Джастин Энгель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Джастин Энгель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Алехандро Моро Кавас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 22 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Алехандро Моро Кавас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 26 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Джастин Энгель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 29 - Джастин Энгель - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 30 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 31 - Джастин Энгель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 32 - Джастин Энгель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40