05.08.2025
Смотреть онлайн Томаш Беркиета - Матиас Сото 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Grodzisk Mazowiecki: Томаш Беркиета — Матиас Сото, 1/16 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Central Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Central Court
Challenger Grodzisk Mazowiecki
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Матиас Сото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Матиас Сото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Матиас Сото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
19
6
Двойные ошибки
10
5
Выигрыш первой подачи
75%
71%
Реализация брейк - пойнтов
25%
12%
Комментарии к матчу