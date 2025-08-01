01.08.2025
Смотреть онлайн Александр Зверев - Маттео Арнальди 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Александр Зверев — Маттео Арнальди, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
ATP Торонто
Завершен
(6:7, 6:3, 6:2)
(6:7, 6:3, 6:2)
2 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Маттео Арнальди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Маттео Арнальди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Маттео Арнальди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Александр Зверев
Маттео Арнальди
1 победа
0 побед
100%
0%
23.10.2025
Маттео Арнальди
0:2
Александр Зверев
Статистика матча
Эйсы
9
6
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
77%
71%
Реализация брейк - пойнтов
29%
25%
Комментарии к матчу