Текстовая трансляция

Гейм 1 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Маттео Арнальди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Маттео Арнальди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 16 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Маттео Арнальди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 28 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40