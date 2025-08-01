Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Лернер Тин - Рейлли Опелька 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаATP Торонто: Лернер ТинРейлли Опелька, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на корте Motorola razr Grandstand Court.

МСК, 1/16 финала, Корт: Motorola razr Grandstand Court
ATP Торонто
Лернер Тин
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
01 августа 2025
Рейлли Опелька
Гейм 1 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лернер Тин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Рейлли Опелька - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Рейлли Опелька - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Лернер Тин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Рейлли Опелька - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Лернер Тин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Рейлли Опелька - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
10
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
80%
97%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
