Смотреть онлайн Александр Мюллер - Хольгер Руне 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Александр Мюллер — Хольгер Руне, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на корте Motorola razr Grandstand Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Motorola razr Grandstand Court
ATP Торонто
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Мюллер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хольгер Руне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александр Мюллер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хольгер Руне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Александр Мюллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хольгер Руне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Мюллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Александр Мюллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Александр Мюллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
76%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу