18.07.2025
Смотреть онлайн Ланлана Тарарудее - Ангелина Волощук 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Porto: Ланлана Тарарудее — Ангелина Волощук, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 17:40 по московскому времени и пройдет на корте Central Eupago.
МСК, 1/4 финала, Корт: Central Eupago
WTA Porto
Завершен
(7:5, 6:2)
(7:5, 6:2)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ангелина Волощук - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ангелина Волощук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ангелина Волощук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ангелина Волощук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ангелина Волощук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ангелина Волощук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ангелина Волощук - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
79%
61%
Реализация брейк - пойнтов
100%
25%
Комментарии к матчу