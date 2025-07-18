18.07.2025
Смотреть онлайн Тереза Валентова - Чинью Гао 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Porto: Тереза Валентова — Чинью Гао, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Central Eupago.
МСК, 1/4 финала, Корт: Central Eupago
WTA Porto
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Тереза Валентова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Чинью Гао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Чинью Гао - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Чинью Гао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
70%
37%
Реализация брейк - пойнтов
54%
50%
