18.07.2025
Смотреть онлайн Химено Сакатсуме - Витвлиа Дьяченко 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Porto: Химено Сакатсуме — Витвлиа Дьяченко, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте Central Eupago.
МСК, 1/4 финала, Корт: Central Eupago
WTA Porto
Завершен
(2:6, 7:5, 6:4)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
53%
61%
Реализация брейк - пойнтов
41%
44%
