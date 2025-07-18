Текстовая трансляция

Гейм 1 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 18 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40