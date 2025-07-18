18.07.2025
Смотреть онлайн Chandrasekar/Stalder - Санчес Монтемайор М / Томич Б 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос - пары: Chandrasekar/Stalder — Санчес Монтемайор М / Томич Б, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 05:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
ATP Лос Кабос - пары
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Санчес Монтемайор М / Томич Б - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
82%
60%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
