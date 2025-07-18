18.07.2025
Смотреть онлайн Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - Мэтью Эбден / Пиирс Д 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос - пары: Максимо Гонсалез / Остин Крайчек — Мэтью Эбден / Пиирс Д, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 07:15 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/4 финала, Корт: Grandstand
ATP Лос Кабос - пары
Завершен
(2:6, 6:3, 10:7)
(2:6, 6:3, 10:7)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мэтью Эбден / Пиирс Д - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Максимо Гонсалез / Остин Крайчек - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
74%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу