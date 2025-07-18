18.07.2025
Смотреть онлайн Кэш/Трэйси - Райан Харрисон / Раив Рам 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос - пары: Кэш/Трэйси — Райан Харрисон / Раив Рам, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
ATP Лос Кабос - пары
Завершен
(4:6, 6:4, 10:6)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Райан Харрисон / Раив Рам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Райан Харрисон / Раив Рам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Райан Харрисон / Раив Рам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Райан Харрисон / Раив Рам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
57%
63%
Реализация брейк - пойнтов
100%
67%
