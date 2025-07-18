Текстовая трансляция

Гейм 1 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Райан Харрисон / Раив Рам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Райан Харрисон / Раив Рам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Райан Харрисон / Раив Рам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 12 - Райан Харрисон / Раив Рам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 13 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Райан Харрисон / Раив Рам - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40