14.07.2025
Смотреть онлайн Андреа Пикчионе - Милос Кароль 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger San Marino: Андреа Пикчионе — Милос Кароль, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 3
Challenger San Marino
Завершен
(6:3, 5:7, 3:6)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Милос Кароль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Милос Кароль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Милос Кароль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Милос Кароль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Милос Кароль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
14
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
70%
74%
Реализация брейк - пойнтов
9%
29%
Комментарии к матчу