14.07.2025
Смотреть онлайн Олег Приходько - Алессандро Печчи 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger San Marino: Олег Приходько — Алессандро Печчи, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Center Court
Challenger San Marino
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Олег Приходько - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алессандро Печчи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Олег Приходько - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Олег Приходько - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Олег Приходько - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Олег Приходько - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Олег Приходько - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Олег Приходько - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Олег Приходько - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Олег Приходько - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Олег Приходько - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Олег Приходько - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Алессандро Печчи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Олег Приходько - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
83%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
