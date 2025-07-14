14.07.2025
Смотреть онлайн Juan Carlos Prado Angelo - Рикардас Беранкис 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger San Marino: Juan Carlos Prado Angelo — Рикардас Беранкис, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 2
Challenger San Marino
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рикардас Беранкис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Рикардас Беранкис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Рикардас Беранкис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
51%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу