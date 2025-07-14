Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Химено Сакатсуме - Эн Шуо Лианг 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Porto: Химено СакатсумеЭн Шуо Лианг, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court McDonalds.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court McDonalds
WTA Porto
Химено Сакатсуме
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Эн Шуо Лианг
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эн Шуо Лианг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Эн Шуо Лианг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Химено Сакатсуме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Химено Сакатсуме - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

Химено Сакатсуме
Химено Сакатсуме
Эн Шуо Лианг
Химено Сакатсуме
1 победа
0 побед
100%
0%
20.11.2025
Эн Шуо Лианг
Эн Шуо Лианг
0:2
Химено Сакатсуме
Химено Сакатсуме
Обзор

Статистика матча

Эйсы
4
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
76%
60%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу
