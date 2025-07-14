Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Мей Ямагучи - Эмина Бектас 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Porto: Мей ЯмагучиЭмина Бектас, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте C2 Banco Carregosa.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: C2 Banco Carregosa
WTA Porto
Мей Ямагучи
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
14 июля 2025
Эмина Бектас
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмина Бектас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Эмина Бектас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эмина Бектас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Эмина Бектас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Эмина Бектас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эмина Бектас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мей Ямагучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Эмина Бектас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Мей Ямагучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Эмина Бектас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мей Ямагучи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эмина Бектас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мей Ямагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Эмина Бектас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Эмина Бектас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Эмина Бектас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
8
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
57%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
22%
Комментарии к матчу
