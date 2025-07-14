14.07.2025
Смотреть онлайн Зарина Дияс - Алёна Фалей 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Porto: Зарина Дияс — Алёна Фалей, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Central Eupago.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Central Eupago
WTA Porto
Завершен
(2:6, 6:4, 4:6)
(2:6, 6:4, 4:6)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Зарина Дияс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Алёна Фалей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алёна Фалей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
13
Выигрыш первой подачи
49%
68%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу