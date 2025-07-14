14.07.2025
Смотреть онлайн Pieter De Lange - Стейн Слюмп 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Pieter De Lange — Стейн Слюмп, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте The Indian Maharadja.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: The Indian Maharadja
Challenger Bunschoten
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pieter De Lange - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Стейн Слюмп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Стейн Слюмп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Стейн Слюмп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Pieter De Lange - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Стейн Слюмп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Pieter De Lange - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Стейн Слюмп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Стейн Слюмп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Стейн Слюмп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Pieter De Lange - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Pieter De Lange - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Стейн Слюмп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Стейн Слюмп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Стейн Слюмп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Стейн Слюмп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Стейн Слюмп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
57%
81%
Реализация брейк - пойнтов
33%
45%
