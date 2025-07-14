Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Даниэл Дутра Да Силва - Антон Матусевич 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Даниэл Дутра Да СилваАнтон Матусевич, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте The KNLTB.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: The KNLTB
Challenger Bunschoten
Даниэл Дутра Да Силва
Завершен
(4:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
14 июля 2025
Антон Матусевич
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Даниэл Дутра Да Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Антон Матусевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Антон Матусевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Антон Матусевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Антон Матусевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Даниэл Дутра Да Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Даниэл Дутра Да Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Антон Матусевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Антон Матусевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

Даниэл Дутра Да Силва
Даниэл Дутра Да Силва
Антон Матусевич
Даниэл Дутра Да Силва
1 победа
0 побед
100%
0%
25.07.2025
Антон Матусевич
Антон Матусевич
0:2
Даниэл Дутра Да Силва
Даниэл Дутра Да Силва
Обзор

Статистика матча

Эйсы
7
10
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
65%
80%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
