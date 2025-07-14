Текстовая трансляция

Гейм 1 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Даниэл Дутра Да Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Антон Матусевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 4 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Антон Матусевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Антон Матусевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Антон Матусевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Даниэл Дутра Да Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Даниэл Дутра Да Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Антон Матусевич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Даниэл Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Антон Матусевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Антон Матусевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40