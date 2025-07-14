14.07.2025
Смотреть онлайн Мартин Крумич - Том Гентзш 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Мартин Крумич — Том Гентзш, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте The Grand Slam Club.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: The Grand Slam Club
Challenger Bunschoten
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мартин Крумич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мартин Крумич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мартин Крумич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мартин Крумич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мартин Крумич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Том Гентзш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мартин Крумич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мартин Крумич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мартин Крумич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мартин Крумич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мартин Крумич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мартин Крумич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Мартин Крумич - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Мартин Крумич
Том Гентзш
0 побед
1 победа
0%
100%
07.01.2026
Мартин Крумич
1:2
Том Гентзш
Статистика матча
Эйсы
5
4
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
86%
67%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу