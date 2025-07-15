15.07.2025
Смотреть онлайн Вит Коприва - Уго Деллиен 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Вит Коприва — Уго Деллиен, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
ATP Бастад
Отказ
(Победитель: Вит Коприва)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вит Коприва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Вит Коприва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Уго Деллиен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Вит Коприва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Вит Коприва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Вит Коприва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Вит Коприва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Вит Коприва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Вит Коприва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Вит Коприва - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
72%
36%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу