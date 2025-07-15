15.07.2025
Смотреть онлайн Уго Гастон - Чунь Хсинь Тсенг 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Уго Гастон — Чунь Хсинь Тсенг, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
ATP Бастад
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Чунь Хсинь Тсенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Уго Гастон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Уго Гастон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
67%
72%
Реализация брейк - пойнтов
80%
17%
Комментарии к матчу