15.07.2025
Смотреть онлайн Себастьян Офнер - Дамир Дзумхур 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Себастьян Офнер — Дамир Дзумхур, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
ATP Бастад
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дамир Дзумхур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дамир Дзумхур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Дамир Дзумхур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дамир Дзумхур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Дамир Дзумхур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Дамир Дзумхур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дамир Дзумхур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Себастьян Офнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дамир Дзумхур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дамир Дзумхур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Дамир Дзумхур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Дамир Дзумхур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Дамир Дзумхур - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
75%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу