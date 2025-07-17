17.07.2025
Смотреть онлайн Cavalle-Reimers/Herrero Linana - Фаилла/Эни 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы - пары: Cavalle-Reimers/Herrero Linana — Фаилла/Эни, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 6
WTA Яссы - пары
Завершен
(3:6, 6:3, 10:7)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фаилла/Эни - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Фаилла/Эни - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Фаилла/Эни - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Фаилла/Эни - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Фаилла/Эни - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Фаилла/Эни - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Фаилла/Эни - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Фаилла/Эни - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Фаилла/Эни - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Cavalle-Reimers/Herrero Linana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
51%
53%
Реализация брейк - пойнтов
71%
71%
Комментарии к матчу