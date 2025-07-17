17.07.2025
Смотреть онлайн Джорджия А. Крачун/Андрееа Пришачару - Аверлаг/Эпплтон 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы - пары: Джорджия А. Крачун/Андрееа Пришачару — Аверлаг/Эпплтон, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 5
WTA Яссы - пары
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джорджия А. Крачун/Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Джорджия А. Крачун/Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Джорджия А. Крачун/Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джорджия А. Крачун/Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джорджия А. Крачун/Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
40%
56%
Реализация брейк - пойнтов
30%
60%
Комментарии к матчу