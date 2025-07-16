16.07.2025
Смотреть онлайн Chwalinska/Detiuc - Ирене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы - пары: Chwalinska/Detiuc — Ирене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 5
WTA Яссы - пары
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Chwalinska/Detiuc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Chwalinska/Detiuc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Chwalinska/Detiuc - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Chwalinska/Detiuc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Chwalinska/Detiuc - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
62%
31%
Реализация брейк - пойнтов
78%
75%
Комментарии к матчу