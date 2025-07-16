Фрибет 15000₽
16.07.2025

Смотреть онлайн Chwalinska/Detiuc - Ирене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияWTA Яссы - пары: Chwalinska/DetiucИрене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 5
WTA Яссы - пары
Chwalinska/Detiuc
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
16 июля 2025
Ирене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Chwalinska/Detiuc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Chwalinska/Detiuc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Chwalinska/Detiuc - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Андрэ Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Chwalinska/Detiuc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Chwalinska/Detiuc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Chwalinska/Detiuc - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
62%
31%
Реализация брейк - пойнтов
78%
75%
