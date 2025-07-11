Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Noah Brownrigg - Стефан Сторч 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall: Noah BrownriggСтефан Сторч, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 2.

МСК, 1/2 финала, Корт: Nudgee Grammar - Court 2
UTR Pro Boondall
Noah Brownrigg
Завершен
(6:2, 2:6, 7:6)
2 : 1
11 июля 2025
Стефан Сторч
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Noah Brownrigg - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Стефан Сторч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Noah Brownrigg - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Стефан Сторч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Стефан Сторч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
65%
74%
Реализация брейк - пойнтов
57%
36%
Комментарии к матчу
