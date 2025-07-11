Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Сэм Райан Зиганн - Eric Tripathi 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall: Сэм Райан ЗиганнEric Tripathi, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 05:10 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 1.

МСК, 1/2 финала, Корт: Nudgee Grammar - Court 1
UTR Pro Boondall
Сэм Райан Зиганн
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
11 июля 2025
Eric Tripathi
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Eric Tripathi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
72%
62%
Реализация брейк - пойнтов
44%
14%
