11.07.2025

Смотреть онлайн Маркус Шоеман - Rohan Hazratwala 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall: Маркус ШоеманRohan Hazratwala, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee College - Court 5.

МСК, 1/2 финала, Корт: Nudgee College - Court 5
UTR Pro Boondall
Маркус Шоеман
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
11 июля 2025
Rohan Hazratwala
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Маркус Шоеман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Маркус Шоеман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Маркус Шоеман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Маркус Шоеман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Маркус Шоеман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
74%
60%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу
