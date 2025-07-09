Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Карлос Табернер - Муркель Дельян 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Карлос ТабернерМуркель Дельян, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
Челленджер Яссы
Карлос Табернер
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
09 июля 2025
Муркель Дельян
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Муркель Дельян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Муркель Дельян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
49%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
