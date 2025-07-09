09.07.2025
Смотреть онлайн Уго Деллиен - Титуан Дроге 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Уго Деллиен — Титуан Дроге, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:14 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
Челленджер Яссы
(6:4, 6:7, 2:0)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Уго Деллиен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Уго Деллиен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Уго Деллиен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Уго Деллиен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Уго Деллиен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Титуан Дроге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Титуан Дроге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Уго Деллиен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Уго Деллиен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Уго Деллиен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Уго Деллиен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Уго Деллиен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Уго Деллиен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Титуан Дроге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Уго Деллиен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Уго Деллиен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Уго Деллиен - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
63%
76%
Реализация брейк - пойнтов
57%
13%
