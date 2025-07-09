09.07.2025
Смотреть онлайн Жуан лукас Рейс да Силва - Фелипе Мелигени Родригес Алвес 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Жуан лукас Рейс да Силва — Фелипе Мелигени Родригес Алвес, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 5
Челленджер Яссы
Отказ
(Победитель: Жуан лукас Рейс да Силва)
(Победитель: Жуан лукас Рейс да Силва)
1 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Felipe Meligeni Alves - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Жуан лукас Рейс да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Felipe Meligeni Alves - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Жуан лукас Рейс да Силва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Felipe Meligeni Alves - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Жуан лукас Рейс да Силва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Жуан лукас Рейс да Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Жуан лукас Рейс да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Felipe Meligeni Alves - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Felipe Meligeni Alves - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Felipe Meligeni Alves - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Жуан лукас Рейс да Силва - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
69%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
20%
Комментарии к матчу