Смотреть онлайн Жуан лукас Рейс да Силва - Фелипе Мелигени Родригес Алвес 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Жуан лукас Рейс да Силва — Фелипе Мелигени Родригес Алвес, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.