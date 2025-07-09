09.07.2025
Смотреть онлайн Хуан Мануэль Черундоло - Нерман Фатик 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Хуан Мануэль Черундоло — Нерман Фатик, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 5
Challenger Braunschweig
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Нерман Фатик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Нерман Фатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Нерман Фатик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
72%
56%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
Комментарии к матчу