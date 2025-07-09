09.07.2025
Смотреть онлайн Лука Павлович - Янник Ханфманн 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Лука Павлович — Янник Ханфманн, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 11
Challenger Braunschweig
Завершен
(6:7, 4:6)
(6:7, 4:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лука Павлович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лука Павлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
73%
70%
Реализация брейк - пойнтов
20%
22%
Комментарии к матчу