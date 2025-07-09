09.07.2025
Смотреть онлайн Мариано Навоне - Diego Dedura-Palomero 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Мариано Навоне — Diego Dedura-Palomero, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте BRAWO CENTER COURT.
МСК, 1/8 финала, Корт: BRAWO CENTER COURT
Challenger Braunschweig
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Diego Dedura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мариано Навоне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мариано Навоне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Diego Dedura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Diego Dedura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
69%
47%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
