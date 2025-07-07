07.07.2025
Смотреть онлайн Александр Молкан - Дэниел Масур 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Александр Молкан — Дэниел Масур, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте BRAWO CENTER COURT.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: BRAWO CENTER COURT
Challenger Braunschweig
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Молкан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дэниел Масур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Александр Молкан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Александр Молкан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Александр Молкан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Александр Молкан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Дэниел Масур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Александр Молкан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Александр Молкан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Александр Молкан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Молкан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Александр Молкан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Молкан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дэниел Масур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Дэниел Масур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Дэниел Масур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Александр Молкан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
73%
55%
Реализация брейк - пойнтов
56%
100%
