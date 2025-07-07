Фрибет 15000₽
07.07.2025

Смотреть онлайн Александр Баррена - Жозеф Ковалик 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Александр БарренаЖозеф Ковалик, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 5
Challenger Braunschweig
Александр Баррена
Завершен
(2:6, 7:6, 7:5)
2 : 1
07 июля 2025
Жозеф Ковалик
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Жозеф Ковалик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Жозеф Ковалик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Александр Баррена - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Александр Баррена - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Жозеф Ковалик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Жозеф Ковалик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Жозеф Ковалик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
5
4
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
69%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
Комментарии к матчу
