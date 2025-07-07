07.07.2025
Смотреть онлайн Гонсало Буэно - Рудольф Моллекер 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Гонсало Буэно — Рудольф Моллекер, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 11
Challenger Braunschweig
Завершен
(6:4, 1:6, 5:7)
1 : 2
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
65%
73%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
