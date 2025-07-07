Текстовая трансляция

Гейм 1 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 10 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 17 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40