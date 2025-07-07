Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
07.07.2025

Смотреть онлайн Гонсало Буэно - Рудольф Моллекер 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Гонсало БуэноРудольф Моллекер, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 11
Challenger Braunschweig
Гонсало Буэно
Завершен
(6:4, 1:6, 5:7)
1 : 2
07 июля 2025
Рудольф Моллекер
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Рудольф Моллекер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Рудольф Моллекер - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
65%
73%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Лада Лада
5 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Нефтехимик Нефтехимик
5 Января
14:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
5 Января
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
5 Января
13:00
Red Machine U20 Red Machine U20
МХК Спартак МХК Спартак
5 Января
17:00
КооКоо КооКоо
Сайпа Сайпа
5 Января
19:30
Таппара Таппара
ХПК ХПК
5 Января
19:30
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
5 Января
13:00
Юкурит Юкурит
Лукко Лукко
5 Января
19:30
СКА-Нева СКА-Нева
Барс Барс
5 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA