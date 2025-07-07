Смотреть онлайн Екатерина Казионова - Каролина Вернер 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Екатерина Казионова — Каролина Вернер, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.