07.07.2025
Смотреть онлайн Екатерина Казионова - Каролина Вернер 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Екатерина Казионова — Каролина Вернер, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 2
WTA Контрексевиль
Завершен
(5:7, 7:5, 6:2)
(5:7, 7:5, 6:2)
2 : 1
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
7
0
Выигрыш первой подачи
52%
57%
Реализация брейк - пойнтов
41%
47%
Комментарии к матчу