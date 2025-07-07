07.07.2025
Смотреть онлайн Анджела Фита Болуда - Николь Фосса Хуерго 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Анджела Фита Болуда — Николь Фосса Хуерго, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 1
WTA Контрексевиль
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николь Фосса Хуерго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Анджела Фита Болуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Николь Фосса Хуерго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Анджела Фита Болуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Анджела Фита Болуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Анджела Фита Болуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Анджела Фита Болуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Анджела Фита Болуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
71%
42%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу