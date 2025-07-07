07.07.2025
Смотреть онлайн Кейтлин Кеведо - Сильвия Амброзио 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Кейтлин Кеведо — Сильвия Амброзио, Квалификационный раунд . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court Central
WTA Контрексевиль
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кейтлин Кеведо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сильвия Амброзио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сильвия Амброзио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кейтлин Кеведо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Сильвия Амброзио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Кейтлин Кеведо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Кейтлин Кеведо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сильвия Амброзио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Кейтлин Кеведо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
64%
52%
Реализация брейк - пойнтов
45%
29%
