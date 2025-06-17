17.06.2025
Смотреть онлайн Люка Пуллан - Димитр Кузманов 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Royan: Люка Пуллан — Димитр Кузманов, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court central
Challenger Royan
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Димитр Кузманов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Димитр Кузманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Люка Пуллан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Люка Пуллан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Люка Пуллан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Димитр Кузманов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Димитр Кузманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Люка Пуллан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
69%
77%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
Комментарии к матчу