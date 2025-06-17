Текстовая трансляция

Гейм 1 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Томас Форел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Томас Форел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Томас Форел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Томас Форел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 20 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 21 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Томас Форел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 24 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 25 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 29 - Томас Форел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 30 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 31 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 32 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 33 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40