17.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Royan: Томас Форел — Том Парис, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
Challenger Royan
Завершен
(6:7, 6:3, 6:7)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Томас Форел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Томас Форел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Томас Форел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Томас Форел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Томас Форел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Томас Форел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Томас Форел - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
62%
68%
Реализация брейк - пойнтов
36%
60%
