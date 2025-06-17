Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Андрес Сантамарта Роиг - Алекс Марти-Пухольрас 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Royan: Андрес Сантамарта РоигАлекс Марти-Пухольрас, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Challenger Royan
Андрес Сантамарта Роиг
Завершен
(6:4, 6:7, 7:6)
2 : 1
17 июня 2025
Алекс Марти-Пухольрас
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андрес Сантамарта Роиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алекс Марти-Пухольрас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Андрес Сантамарта Роиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Алекс Марти-Пухольрас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Андрес Сантамарта Роиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алекс Марти-Пухольрас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Андрес Сантамарта Роиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 34 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 35 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
9
9
Выигрыш первой подачи
69%
66%
Реализация брейк - пойнтов
44%
23%
Игры 1/16 финала
17.06
Франция Бенуа Пер Бельгия Буваясар Гадамаури
0
2
5
7
6
7
Завершен
17.06
Франция Артур Геа Германия Роберт Стромбахс
2
1
6
7
6
1
6
1
Завершен
17.06
Франция Люка Пуллан Болгария Димитр Кузманов
0
2
3
6
6
7
Завершен
17.06
Испания Андрес Сантамарта Роиг Испания Алекс Марти-Пухольрас
2
1
6
4
6
7
7
6
Завершен
17.06
Франция Томас Форел Франция Том Парис
1
2
6
7
6
3
6
7
Завершен
Комментарии к матчу
