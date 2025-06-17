17.06.2025
Смотреть онлайн Андрес Сантамарта Роиг - Алекс Марти-Пухольрас 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Royan: Андрес Сантамарта Роиг — Алекс Марти-Пухольрас, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Challenger Royan
Завершен
(6:4, 6:7, 7:6)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андрес Сантамарта Роиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алекс Марти-Пухольрас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Андрес Сантамарта Роиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Алекс Марти-Пухольрас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Андрес Сантамарта Роиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алекс Марти-Пухольрас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Андрес Сантамарта Роиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 34 - Алекс Марти-Пухольрас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 35 - Андрес Сантамарта Роиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
9
9
Выигрыш первой подачи
69%
66%
Реализация брейк - пойнтов
44%
23%
Комментарии к матчу