Смотреть онлайн Андрес Сантамарта Роиг - Алекс Марти-Пухольрас 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Royan: Андрес Сантамарта Роиг — Алекс Марти-Пухольрас, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.