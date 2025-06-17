17.06.2025
Смотреть онлайн Михаэль Гиртс - Францеско Маэстрелли 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sassuolo: Михаэль Гиртс — Францеско Маэстрелли, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
Challenger Sassuolo
Завершен
(6:7, 7:6, 1:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михаэль Гиртс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Михаэль Гиртс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 33 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
17
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
69%
74%
Реализация брейк - пойнтов
18%
36%
Игры 1/16 финала
18.06
2
1
1
6
6
3
7
6
Завершен
18.06
0
2
1
6
6
7
Завершен
17.06
2
1
3
6
7
5
6
3
Завершен
17.06
1
2
6
7
7
5
0
3
Завершен
17.06
0
2
2
6
2
6
Завершен
17.06
0
2
5
7
4
6
Завершен
17.06
1
2
4
6
6
4
1
6
Завершен
17.06
0
2
3
6
2
6
Завершен
17.06
2
0
6
3
6
3
Завершен
17.06
1
2
6
7
7
6
1
6
Завершен
17.06
0
2
4
6
0
6
Завершен
17.06
-
-
Отменен
16.06
0
0
1
1
Завершен
