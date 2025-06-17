Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Михаэль Гиртс - Францеско Маэстрелли 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sassuolo: Михаэль ГиртсФранцеско Маэстрелли, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
Challenger Sassuolo
Михаэль Гиртс
Завершен
(6:7, 7:6, 1:6)
1 : 2
17 июня 2025
Францеско Маэстрелли
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михаэль Гиртс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Михаэль Гиртс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 33 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
17
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
69%
74%
Реализация брейк - пойнтов
18%
36%
Игры 1/16 финала
18.06
Япония Рей Сакамото Эквадор Alvaro Guillen Meza
2
1
1
6
6
3
7
6
Завершен
18.06
Франция Джеффри Бланкано Франция Люка ван Аш
0
2
1
6
6
7
Завершен
17.06
Швеция Элиас Имер Швейцария Стэн Вавринка
2
1
3
6
7
5
6
3
Завершен
17.06
Аргентина Santiago Rodriguez Taverna Испания Альберт Рамос-Виньолас
1
2
6
7
7
5
0
3
Завершен
17.06
Италия Джиованни Фонио Испания Ориол Рока Баталла
0
2
2
6
2
6
Завершен
17.06
Италия Федерико Арнабольди Италия Рауль Бранкаччио
0
2
5
7
4
6
Завершен
17.06
Франция Саша Геймар-Вайенбург Италия Федерико Бондиоли
1
2
4
6
6
4
1
6
Завершен
17.06
Нидерланды Райан Нейбоер Сербия Душан Лайович
0
2
3
6
2
6
Завершен
17.06
Австрия Lukas Neumayer Италия Стефано Траваглиа
2
0
6
3
6
3
Завершен
17.06
Бельгия Михаэль Гиртс Италия Францеско Маэстрелли
1
2
6
7
7
6
1
6
Завершен
17.06
Япония Таро Даниэль Испания Алехандро Моро Кавас
0
2
4
6
0
6
Завершен
17.06
Италия Федерико Арнабольди Хорватия Дино Прижмич
-
-
Отменен
16.06
Испания Карлос Табернер Словакия Жозеф Ковалик
0
0
1
1
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Лада Лада
ЦСКА ЦСКА
16 Декабря
18:00
Локомотив Локомотив
Динамо Минск Динамо Минск
16 Декабря
19:00
СКА СКА
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
16 Декабря
19:30
Кардифф Кардифф
Челси Челси
16 Декабря
23:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
16 Декабря
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Торпедо Торпедо
16 Декабря
19:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
16 Декабря
19:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
16 Декабря
22:45
Гвадалахара Гвадалахара
Барселона Барселона
16 Декабря
23:00
КалПа КалПа
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
16 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA