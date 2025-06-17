17.06.2025
Смотреть онлайн Таро Даниэль - Алехандро Моро Кавас 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sassuolo: Таро Даниэль — Алехандро Моро Кавас, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Challenger Sassuolo
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Таро Даниэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алехандро Моро Кавас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Таро Даниэль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Алехандро Моро Кавас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алехандро Моро Кавас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Алехандро Моро Кавас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Алехандро Моро Кавас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Алехандро Моро Кавас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
54%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Игры 1/16 финала
18.06
2
1
1
6
6
3
7
6
Завершен
18.06
0
2
1
6
6
7
Завершен
17.06
2
1
3
6
7
5
6
3
Завершен
17.06
1
2
6
7
7
5
0
3
Завершен
17.06
0
2
2
6
2
6
Завершен
17.06
0
2
5
7
4
6
Завершен
17.06
1
2
4
6
6
4
1
6
Завершен
17.06
0
2
3
6
2
6
Завершен
17.06
2
0
6
3
6
3
Завершен
17.06
1
2
6
7
7
6
1
6
Завершен
17.06
0
2
4
6
0
6
Завершен
17.06
-
-
Отменен
16.06
0
0
1
1
Завершен
