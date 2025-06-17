Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Федерико Арнабольди - Дино Прижмич 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sassuolo: Федерико АрнабольдиДино Прижмич, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 1/16 финала
Challenger Sassuolo
Федерико Арнабольди
Отменен
(-:-)
- : -
17 июня 2025
Дино Прижмич
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Игры 1/16 финала
18.06
Япония Рей Сакамото Эквадор Alvaro Guillen Meza
2
1
1
6
6
3
7
6
Завершен
18.06
Франция Джеффри Бланкано Франция Люка ван Аш
0
2
1
6
6
7
Завершен
17.06
Швеция Элиас Имер Швейцария Стэн Вавринка
2
1
3
6
7
5
6
3
Завершен
17.06
Аргентина Santiago Rodriguez Taverna Испания Альберт Рамос-Виньолас
1
2
6
7
7
5
0
3
Завершен
17.06
Италия Джиованни Фонио Испания Ориол Рока Баталла
0
2
2
6
2
6
Завершен
17.06
Италия Федерико Арнабольди Италия Рауль Бранкаччио
0
2
5
7
4
6
Завершен
17.06
Франция Саша Геймар-Вайенбург Италия Федерико Бондиоли
1
2
4
6
6
4
1
6
Завершен
17.06
Нидерланды Райан Нейбоер Сербия Душан Лайович
0
2
3
6
2
6
Завершен
17.06
Австрия Lukas Neumayer Италия Стефано Траваглиа
2
0
6
3
6
3
Завершен
17.06
Бельгия Михаэль Гиртс Италия Францеско Маэстрелли
1
2
6
7
7
6
1
6
Завершен
17.06
Япония Таро Даниэль Испания Алехандро Моро Кавас
0
2
4
6
0
6
Завершен
17.06
Италия Федерико Арнабольди Хорватия Дино Прижмич
-
-
Отменен
16.06
Испания Карлос Табернер Словакия Жозеф Ковалик
0
0
1
1
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Лада Лада
ЦСКА ЦСКА
16 Декабря
18:00
Локомотив Локомотив
Динамо Минск Динамо Минск
16 Декабря
19:00
СКА СКА
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
16 Декабря
19:30
Кардифф Кардифф
Челси Челси
16 Декабря
23:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
16 Декабря
19:30
Автомобилист Автомобилист
Барыс Барыс
16 Декабря
17:00
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
16 Декабря
15:30
Нефтехимик Нефтехимик
Торпедо Торпедо
16 Декабря
19:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
16 Декабря
19:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
16 Декабря
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA