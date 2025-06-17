17.06.2025
Смотреть онлайн Валентин Вачерот - Лоренцо Джустино 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Poznan: Валентин Вачерот — Лоренцо Джустино, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Challenger Poznan
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валентин Вачерот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Валентин Вачерот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лоренцо Джустино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лоренцо Джустино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Лоренцо Джустино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Валентин Вачерот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Валентин Вачерот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лоренцо Джустино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Валентин Вачерот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Валентин Вачерот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
59%
68%
Реализация брейк - пойнтов
14%
44%
