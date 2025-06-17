Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Гарин Кристиан - Алексей Ватутин 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Poznan: Гарин КристианАлексей Ватутин, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Challenger Poznan
Гарин Кристиан
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
17 июня 2025
Алексей Ватутин
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
69%
44%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Игры 1/16 финала
17.06
Египет Fares Zakaria Чехия Мартин Крумич
0
2
1
6
6
7
Завершен
17.06
Польша Томаш Беркиета Польша Дэниел Михальски
0
2
4
6
6
7
Завершен
17.06
Испания Николас Алварес Варона Австрия Юрий Родионов
1
2
6
3
3
6
2
6
Завершен
17.06
Чехия Хайнек Бартон США Тоби Алекс Кодат
2
0
6
1
6
3
Завершен
17.06
Германия Diego Dedura-Palomero Франция Маттео Мартина
0
2
3
6
2
6
Завершен
17.06
Хорватия Мили Полжичак Чехия Зденек Колар
0
2
4
6
3
6
Завершен
17.06
Египет Fares Zakaria Италия Андрэ Пеллегрино
-
-
Отменен
17.06
Монако Валентин Вачерот Италия Лоренцо Джустино
0
2
2
6
4
6
Завершен
17.06
Германия Генри Сквайр Чехия Далибор Сврчина
0
2
4
6
6
7
Завершен
17.06
Чили Гарин Кристиан Россия Алексей Ватутин
2
0
6
1
6
0
Завершен
16.06
Австрия Филип Мизолич Польша Макс Касниковски
2
0
6
3
6
0
Завершен
Комментарии к матчу
