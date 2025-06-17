17.06.2025
Смотреть онлайн Гарин Кристиан - Алексей Ватутин 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Poznan: Гарин Кристиан — Алексей Ватутин, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Challenger Poznan
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Гарин Кристиан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Гарин Кристиан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
69%
44%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
